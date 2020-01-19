Площадки для выгула собак могут появиться в Тамбове

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:53:53+03:00

Инициаторам предложения пока что поручили сделать карту с расположением этих мест

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В Тамбове могут появиться площадки для выгула и дрессировки собак. С такой инициативой выступило предприятие «Спецтехуниверсал» во время рабочего визита главы города Наталии Макаревич. Мэр идею поддержала и поручила руководству организации проработать вопрос детально и внести предложения по местах расположения площадок.

Добавим, что организация уже занимается обслуживанием контейнерных площадок, демонтажем незаконных рекламных конструкций, содержанием пляжей, обустройством ледовых катков, организацией мест захоронений, отловом и содержанием безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU