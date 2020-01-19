2020-01-19T11:30:01+03:00
Общество

Микрорайон Тамбова останется без электричества 20 января

Специалисты проведут плановые работы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Часть тамбовчан останется без электричества в понедельник, 20 января. Как сообщили в городской администрации, из-за проведения реконструкции линии электропередач с 9.00-14.00 отключат электроэнергию в микрорайоне Ласки по улицам:

- Чкалова;

- Песчаная;

- Карьерная;

- Кленовая;

- проезд Фруктовый;

- проезд Тихий.

А вот у жителей другого микрорайона - «Майский», проблемы посерьезней. Дело в том, что люди, проживающие здесь, не могут подключить холодную воду и канализацию, им попросту не дают на это официальное разрешение. Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области готовит обращение в прокуратуру и обладминистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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