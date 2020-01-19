Микрорайон Тамбова останется без электричества 20 января
Часть тамбовчан останется без электричества в понедельник, 20 января. Как сообщили в городской администрации, из-за проведения реконструкции линии электропередач с 9.00-14.00 отключат электроэнергию в микрорайоне Ласки по улицам:
- Чкалова;
- Песчаная;
- Карьерная;
- Кленовая;
- проезд Фруктовый;
- проезд Тихий.
А вот у жителей другого микрорайона - «Майский», проблемы посерьезней. Дело в том, что люди, проживающие здесь, не могут подключить холодную воду и канализацию, им попросту не дают на это официальное разрешение. Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области готовит обращение в прокуратуру и обладминистрацию.
ИСТОЧНИК KP.RU