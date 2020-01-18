Нейрохирурги Тамбовской области планируют освоить новые операции

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:36:16+03:00

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В Тамбовской областной больнице подвели итоги работы нейрохирургической службы. За последние два года здесь внедрили новые высокоэффективные методы диагностики и лечения, а также увеличили объемы оказываемой медицинской помощи.

В 2018 году специалисты областной больницы освоили операции по лечению дегенеративных стенозов поясничного отдела позвоночника. В 2019 году они начали проводить эндоскопические операции при дегенеративных поражениях поясничного отдела позвоночника. В 2020 году медики планируют освоить люмбоперитонеальное шунтирование при ликвореях и неокклюзионных гидроцефалиях.

- В настоящее время нейрохирургическое отделение оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь взрослому населению Тамбова и области, а также иногородним пациентам по разным направлениям нейрохирургии, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В лечебном учреждении постоянно увеличивается количество проведенных операций. По итогам 2019 года почти на треть выросло число амбулаторных посещений.

ИСТОЧНИК KP.RU