Нейрохирурги Тамбовской области планируют освоить новые операции
В Тамбовской областной больнице подвели итоги работы нейрохирургической службы. За последние два года здесь внедрили новые высокоэффективные методы диагностики и лечения, а также увеличили объемы оказываемой медицинской помощи.
В 2018 году специалисты областной больницы освоили операции по лечению дегенеративных стенозов поясничного отдела позвоночника. В 2019 году они начали проводить эндоскопические операции при дегенеративных поражениях поясничного отдела позвоночника. В 2020 году медики планируют освоить люмбоперитонеальное шунтирование при ликвореях и неокклюзионных гидроцефалиях.
- В настоящее время нейрохирургическое отделение оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь взрослому населению Тамбова и области, а также иногородним пациентам по разным направлениям нейрохирургии, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В лечебном учреждении постоянно увеличивается количество проведенных операций. По итогам 2019 года почти на треть выросло число амбулаторных посещений.
ИСТОЧНИК KP.RU