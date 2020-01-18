Маткапитал в Тамбовской области вырос на 3%

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:24:18+03:00

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С 1 января 2020 года выросла сумма материнского капитала. Как сообщает отделение ПФР по Тамбовской области, выплаты увеличились до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом маткапитал повысился на 13,6 тыс. рублей, или 3%. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере.

Напомним, семьи могут использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий – покупку и строительство жилья, компенсацию расходов на построенное жилье, обучение детей – оплату услуг детского сада, школы или вуза, получение ежемесячных выплат – для семей с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился начиная с 2018 года, социальную адаптацию детей-инвалидов –приобретение специализированных товаров, а также на увеличение пенсии мамы путем перечисления средств материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

- Следует отметить, что индексация суммы МСК произойдет в 2020 году после 5-летнего перерыва, а стартовала государственная программа по поддержке семей с детьми в 2007 году с 250 тыс. рублей, - рассказали в отделении ПФР по Тамбовской области.

За время действия программы (начиная с 2007 года) Отделением ПФР по Тамбовской области выдано свыше 55 тысяч сертификатов на МСК. Почти 29 тысяч жителей области полностью распорядились его средствами. Около 38 тысяч семей региона благодаря такой весомой государственной поддержке смогли улучшить свои жилищные условия. Это самое популярное направление в распоряжении средствами материнского капитала. Около 3,6 тыс. тамбовских семей направили капитал на оплату образовательных услуг детей, в том числе на содержание детей в детском саду и яслях. Материнский капитал можно также направить на накопительную пенсию мамы, чем воспользовались 13 жительниц области. С 2016 года стало возможным использовать МСК на приобретение товаров и услуг для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Использование материнского капитала в виде ежемесячной выплаты – самое новое, но уже популярное направление использования средств МСК. На сегодняшний день такую выплату ежемесячно получают более 1,3 тыс. тамбовских семей, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU