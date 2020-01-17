Тамбовчанку обманули на 75 тысяч рублей под предлогом аренды квартиры

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:15:23+03:00

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Телефонные мошенники обманули двух тамбовчанок. В дежурную часть полиции обратилась 35 –летняя жительница областного центра. Она разместила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Позже ей позвонил мужчина. Он сказал, что хочет арендовать квартиру и внести предоплату. Для этого аферист попросил сообщить данные банковской карты. Через несколько минут со счёта тамбовчанки списались 75500 рублей.

Также в полицию обратилась 30 - летняя женщина с заявлением о хищении денег с банковской карты. Днем на ее телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

- Пообещав предотвратить списания денег, он убедил тамбовчанку установить приложение на свой мобильный, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - После этого с ее карты списали 44944 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU