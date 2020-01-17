Полицейские вернут в Тамбов мужчину, который скрывался от следствия в Ленинградской области

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:42:45+03:00

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Полицейские Ленинградской области задержали 27-летнего мужчину, которого разыскивали их тамбовские коллеги. В конце прошлого в отделе полиции № 2 областного центра в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством». Житель Липецка, временно работавший в Тамбове автомойщиком, поссорился с одним из клиентов и пообещал его убить. Мужчина, которому угрожали, обратился в полицию. Пока шло следствияе, сотрудник автомойки находился под подпиской о невыезде, а потом исчез. По месту прописки в Липецке его не нашли. Мужчину объявили в федеральный розыск.

13 января по ориентировке тамбовских полицейских липчанина задержали.

- Сотрудники уголовного розыска доставят подозреваемого в совершении преступления в Тамбов, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU