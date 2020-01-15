Тамбовским водителям, пострадавшим из-за ям на дорогах, выплатили больше трех миллионов рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:18:52+03:00

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Контрольно-счетная палата города Тамбова проверила деятельность муниципального учреждения «Спецдорсервис» за 2018 год и девять месяцев 2019 года. Выяснилось, что за этот период организация, которая, в том числе занимается содержанием городских дорог, а также уборкой снега в Тамбове, допустила целый ряд нарушений. Например, учреждение не всегда вовремя расплачивалось с поставщиками по заключенным контрактам. В итоге последние обращались за взысканием долгов в суд. В итоге «Спецдорсервис» тратился еще и на оплату неустоек, госпошлин и судебных издержек. На эти цели меньше чем за два года потратили 9 млн рублей. Гораздо меньше, чем планировалось, оказались объемы выполненных муниципальным учреждением работ. В 2018 году ямочный ремонт провели на площади 21 тысяча кв. м., вместо плановых 144 тысяч кв. м.

- По причине невыполнения со стороны МБУ «Спецдорсервис» обязанности по надлежащему содержанию автомобильных дорог города Тамбова, юридическим и физическим лицам, попавшим в ДТП за 2018-2019 годы выплатили из городского бюджета 3,2 млн рублей, - сообщает городская контрольно-счетная палата. – Это является неэффективным использованием средств.

Еще порядка 7 млн рублей составили неэффективные расходы на вывоз снега в Тамбове. Также выяснилось, что в муниципальном учреждении сильно «раздут» штат. Он на 57 человек больше, чем полагается. Их содержание за два года обошлось в 23,3 млн рублей. Материалы проверки контрольно-счетной палаты направили в прокуратуру Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU