2020-01-15T17:26:42+03:00
Происшествия

В Тамбове приятели слили с чужих авто около 55 литров бензина

Украденным топливом они собирались заправить свою машину
Ксения АЛЕШИНА
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Около трех часов ночи, 12 января, тамбовские полицейские получили сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что на улице Карла Маркса около припаркованных машин ходят двое подозрительных молодых людей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники увидели, как парни сливают бензин с чужих автомобилей. Злоумышленников быстро задержали. При себе у них нашли пять канистр, три из которых уже были заполнены топливом.

Также у молодых людей изъяли шланги, с помощью которых они сливали бензин с бензобаков. Парни выбирали машины отечественного производства – Газель, ВАЗ-2121 и ВАЗ-21074. Им удалось слить около 55 литров бензина.

17-летнего и 27-летнего жителей Пичаевского района доставили в отдел внутренних дел. Как оказалось, они приехали в Тамбов к друзьям, а затем решили заправить свою машину чужим бензином.

- В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Улики и оставленные следы изъяты и приобщены к уголовному делу. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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