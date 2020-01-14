Тамбовчан призвали сообщать о сосульках и наледи на крышах

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:16:31+03:00

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Осадки и температурные «качели», наблюдавшиеся в Тамбове в течение последней недели, привели к образованию на кровлях зданий наледи и сосулек. Чтобы последствия неустойчивой погоды не привели к ЧП, по поручению мэрии все управляющие компании областного центра усилили работу по уборке снега и льда с крыш многоквартирных домов. Там, где сделать это оперативно не получается, устанавливают ограждения. Горожан призывают сообщать об опасных сосульках на крышах в обслуживающие организации или в Единую городскую центральную диспетчерскую службу Тамбова по телефону: 72-03-39.

- Работа по ликвидации наледи с крыш зданий в Тамбове находится на контроле профильных структур администрации областного центра, - сообщает администрация города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU