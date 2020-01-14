В Тамбове на Крещение оборудуют пять прорубей

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В областном центре готовятся к празднованию Крещения, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января. Для обеспечения безопасности горожан, желающих окунуться в ледяной воде, ежегодно на набережной Тамбова организуются несколько купелей. К местам купания строят деревянные мостики с перилами, у каждой иордани дежурят полицейские, медики и спасатели. Для удобства тамбовчан недалеко от иорданей установят палатки для переодевания. Чтобы согреться после погружения в ледяную воду, люди смогут приобрести горячий чай, кофе и пирожки.

- Традиционно мы оборудуем купели в двух местах — три на левом берегу реки Цны у Моста влюбленных и две в районе улицы Максима Горького, - пояснил начальник комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды администрации Тамбова Валентин Старостин. - В настоящий момент проводим обследование местности, измеряем толщину льда, определяем расположение сил и средств полиции, МЧС, медиков, спасателей, маршруты передвижения купающихся.

Как показали измерения, толщина льда на Цне сейчас составляет 22-24 сантиметра, что значительно больше разрешенных для массового выхода на лед 15 сантиметров. Подготовленные места купания будет принимать специальная комиссия.

Городская администрация обращает внимание тамбовчан на то, что на всем протяжении улицы Набережной с 18 часов 18 января до окончания купаний будет ограничен проезд автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU