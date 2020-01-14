2020-01-14T18:02:21+03:00
Общество

В Тамбове на Крещение оборудуют пять прорубей

Иордани появятся у Моста влюбленных и в районе улицы Максима Горького
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Толщина льда на Цне сейчас доходит до 24 сантиметровТолщина льда на Цне сейчас доходит до 24 сантиметровФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В областном центре готовятся к празднованию Крещения, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января. Для обеспечения безопасности горожан, желающих окунуться в ледяной воде, ежегодно на набережной Тамбова организуются несколько купелей. К местам купания строят деревянные мостики с перилами, у каждой иордани дежурят полицейские, медики и спасатели. Для удобства тамбовчан недалеко от иорданей установят палатки для переодевания. Чтобы согреться после погружения в ледяную воду, люди смогут приобрести горячий чай, кофе и пирожки.

- Традиционно мы оборудуем купели в двух местах — три на левом берегу реки Цны у Моста влюбленных и две в районе улицы Максима Горького, - пояснил начальник комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды администрации Тамбова Валентин Старостин. - В настоящий момент проводим обследование местности, измеряем толщину льда, определяем расположение сил и средств полиции, МЧС, медиков, спасателей, маршруты передвижения купающихся.

Как показали измерения, толщина льда на Цне сейчас составляет 22-24 сантиметра, что значительно больше разрешенных для массового выхода на лед 15 сантиметров. Подготовленные места купания будет принимать специальная комиссия.

Городская администрация обращает внимание тамбовчан на то, что на всем протяжении улицы Набережной с 18 часов 18 января до окончания купаний будет ограничен проезд автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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