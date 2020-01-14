2020-01-14T17:31:31+03:00
Здоровье

Приемное отделение тамбовской психбольницы переедет в бывший роддом

По соседству с ним будет находиться наркологический диспансер
Ксения АЛЕШИНА
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Принимать пациентов начнут с 15 январяПринимать пациентов начнут с 15 января
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Приемное отделение ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» изменит адрес с 15 января. С улицы Московской оно переселится в задание бывшего областного роддома по улице Тулиновской д. 18.

Напомним, что по этому же адресу находится Тамбовский наркологический диспансер, который летом прошлого года переехал туда с территории психиатрической больницы.

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Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU

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