Приемное отделение тамбовской психбольницы переедет в бывший роддом
По соседству с ним будет находиться наркологический диспансер
Принимать пациентов начнут с 15 января
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Приемное отделение ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» изменит адрес с 15 января. С улицы Московской оно переселится в задание бывшего областного роддома по улице Тулиновской д. 18.
Напомним, что по этому же адресу находится Тамбовский наркологический диспансер, который летом прошлого года переехал туда с территории психиатрической больницы.
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Фото: региональное управление здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU