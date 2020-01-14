Тамбовчанку осудили за злостную неуплату алиментов
В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она обвиняется в злостной неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.
Установлено, что обвиняемая, в апреле 2019 года была ограничена в родительских правах в отношении своего сына. Суд обязал женщину выплачивать ребенку алименты, начиная с октября 2018 года.
От исполнения указанной обязанности мать злостно уклонялась, за что в июне 2019 года ее привлекли к административной ответственности. Но и после этого тамбовчанка не оказывала материальной помощи сыну, не утруждая себя устраиваться на работу.
- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU