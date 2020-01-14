Тамбовчанку осудили за злостную неуплату алиментов

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:04:28+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она обвиняется в злостной неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

Установлено, что обвиняемая, в апреле 2019 года была ограничена в родительских правах в отношении своего сына. Суд обязал женщину выплачивать ребенку алименты, начиная с октября 2018 года.

От исполнения указанной обязанности мать злостно уклонялась, за что в июне 2019 года ее привлекли к административной ответственности. Но и после этого тамбовчанка не оказывала материальной помощи сыну, не утруждая себя устраиваться на работу.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU