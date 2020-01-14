2020-01-14T17:04:28+03:00
Происшествия

Тамбовчанку осудили за злостную неуплату алиментов

Горе-мать приговорили к исправительным работам
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она обвиняется в злостной неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

Установлено, что обвиняемая, в апреле 2019 года была ограничена в родительских правах в отношении своего сына. Суд обязал женщину выплачивать ребенку алименты, начиная с октября 2018 года.

От исполнения указанной обязанности мать злостно уклонялась, за что в июне 2019 года ее привлекли к административной ответственности. Но и после этого тамбовчанка не оказывала материальной помощи сыну, не утруждая себя устраиваться на работу.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчан призвали сообщать о сосульках и наледи на крышах
В Тамбове на Крещение оборудуют пять прорубей
Приемное отделение тамбовской психбольницы переедет в бывший роддом
Тамбовчанку осудили за злостную неуплату алиментов
Тамбовский бизнесмен, уклонившийся от уплаты 15 млн рублей налогов, полностью возместил ущерб государству
В Тамбове по вине подрядчика затопило квартиры
Тамбовская облбольница закупает аппарат для обследования артерий почти за 60 миллионов рублей
В Тамбове полицейские задержали угонщика «Лады Гранты»
В тамбовскую колонию пытались доставить краску для татуировок, иглы для их нанесения и зажигалки
На Тамбовщине выросло число больных ОРВИ
ФК «Тамбов» лишился еще одного игрока
В Тамбове 13 улиц останутся без электричества
В Тамбовской области работнице магазина грозит штраф за продажу алкоголя подростку
Портреты жителей Моршанска конца XVIII – начала XX веков выставят в Воронеже
Мичуринец украл из супермаркета 11 коробок с конфетами
Тамбовчане могут получить 60 тысяч рублей за создание лучшего талисмана Всероссийской переписи населения
Тамбовчанин, терроризировавший женщин в селе Стрельцы, отправится под суд