Тамбовская облбольница закупает аппарат для обследования артерий почти за 60 миллионов рублей
Тамбовская областная больница объявила закупку, из котой следует, что учреждение планирует закупить стационарную диагностическую рентгеноскопическую систему для проведения диагностики и лечения сердечно-сосудистой системы.
Аппарат, который собираются приобрести тамбовские медики, используется для обследования кровеносных сосудов сердца, головного мозга и других органов, а также лимфатической системы. Начальная стоимость тендера составляет 58,5 млн рублей. В проекте контракта говорится, что ангиографический комплекс должен быть поставлен заказчику в начале июля 2020 года, еще около месяца займет его монтаж, кроме того, поставщик аппарата должен будет обучить врачей работать на новом оборудовании.
ИСТОЧНИК KP.RU