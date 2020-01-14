2020-01-14T15:42:08+03:00
Общество

Тамбовская облбольница закупает аппарат для обследования артерий почти за 60 миллионов рублей

Диагностическая система должна появиться в медучреждении летом 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Новый аппарат должен появиться в области летом 2020 годаНовый аппарат должен появиться в области летом 2020 года
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Тамбовская областная больница объявила закупку, из котой следует, что учреждение планирует закупить стационарную диагностическую рентгеноскопическую систему для проведения диагностики и лечения сердечно-сосудистой системы.

Аппарат, который собираются приобрести тамбовские медики, используется для обследования кровеносных сосудов сердца, головного мозга и других органов, а также лимфатической системы. Начальная стоимость тендера составляет 58,5 млн рублей. В проекте контракта говорится, что ангиографический комплекс должен быть поставлен заказчику в начале июля 2020 года, еще около месяца займет его монтаж, кроме того, поставщик аппарата должен будет обучить врачей работать на новом оборудовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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