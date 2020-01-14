В Тамбове по вине подрядчика затопило квартиры

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:03:21+03:00

Прокуратура требует от организации исправить ситуацию и привлечь виновных работников к ответственности

Изменить размер текста: A A

В Тамбове прокуратура провела проверку по обращению жительницы дома №31 по улице Полынковской, чью квартиру залило дождем из-за недобросовестной работы подрядчика.

Установлено, между МКУ «Долговой центр» и ООО «УПТК Тамбовспецстрой» был заключен договор подряда, на основании которого последнее было обязано провести капремонт в указанном доме своими силами и средствами, используя собственные материалы и оборудование.

Пр проведении работ по капитальному ремонту кровли дома №31 по улице Полынковской по вине подрядчика три квартиры на верхнем этаже затопило.

- Разобрав в период с 25.08.2019 по 10.09.2019 старую кровлю, затем сняв обрешетку, страпила, и установив новые, а также выполнив иные предусмотренные технической документацией работы, на период с 07.11.2019 до 18.11.2019 ремонтные работы были приостановлены ввиду отсутствия необходимого для продолжения работ строительного материала – профлиста (работниками подрядной организации ошибочно был произведен заказ данного материала с характеристиками, не соответствующими проектно-сметной документации), - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Кроме того, длительное нахождение кровли дома в раскрытом состоянии, создавало препятствия к подготовке дома к отопительному сезону. Все это говорит о ненадлежащем исполнении подрядчиком своих обязательств, прописанных в договоре.

В адрес генерального директора организации-подрядчика прокуратура внесла представление об устранении нарушений и привлечении работников к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU