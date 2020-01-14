Тамбовский бизнесмен, уклонившийся от уплаты 15 млн рублей налогов, полностью возместил ущерб государству

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:43:42+03:00

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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося выращиванием сельскохозяйственных культур. Бизнесмен подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК «Уклонение от уплаты налога с физического лица».

Как установило следствие, предприниматель предоставил в налоговую инспекцию декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2014 и 2015 г.г., внеся в них ложные сведения о степени амортизации основных средств. В результате необоснованного увеличения расходов, уменьшающих полученные доходы, мужчине удалось уклониться от уплаты налогов почти на 15 миллионов рублей.

Чтобы скрыть свои махинации, бизнесмен в 2017 году представил в налоговый орган уточненные налоговые декларации за указанные периоды, содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с другим контрагентом и финансовых обязательствах, существенно не изменяя размер указанного в первичных декларациях НДФЛ.

Во время расследования уголовного дела имущества предпринимателя было арестовано.

- Благодаря предпринятым мерам задолженность по налогам с учетом пени и штрафных санкций предпринимателем погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU