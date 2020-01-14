В тамбовскую колонию пытались доставить краску для татуировок, иглы для их нанесения и зажигалки
В колонию №5, расположенную в городе Моршанске, пытались доставить запрещенные предметы. При досмотре автомобиля «Валдай», въезжавшего в исправительное учреждение, сотрудники колонии нашли за пассажирским сиденьем тайник.
- В машина обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось 7 зажигалок, 1 зарядное устройство, 11 тюбиков с краской для тутуировок, 1 коробка с иглами для нанесения татуировок, гель для ухода за татуировками, а также зимняя шапка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.
Фото УФСИН по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU