2020-01-14T14:11:46+03:00
Общество

В тамбовскую колонию пытались доставить краску для татуировок, иглы для их нанесения и зажигалки

«Запрещенку» нашли в легковом автомобиле, который следовал в исправительное учреждение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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тайник нашли в автомобиле, который въезжал на территорию колониитайник нашли в автомобиле, который въезжал на территорию колонии
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В колонию №5, расположенную в городе Моршанске, пытались доставить запрещенные предметы. При досмотре автомобиля «Валдай», въезжавшего в исправительное учреждение, сотрудники колонии нашли за пассажирским сиденьем тайник.

- В машина обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось 7 зажигалок, 1 зарядное устройство, 11 тюбиков с краской для тутуировок, 1 коробка с иглами для нанесения татуировок, гель для ухода за татуировками, а также зимняя шапка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.

Фото УФСИН по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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