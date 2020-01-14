В Тамбове полицейские задержали угонщика «Лады Гранты»

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:51:16+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли угон автомобиля, совершенный 30 декабря 2019 года. В этот день 29-летний тамбовчанин не обнаружил свою машину «Ладу Гранту», которую припарковал на Моршанском шоссе у дома № 8.

Сотрудники полиции нашли легковушку в технически исправном состоянии недалеко от места парковки. Эксперты-криминалисты изъяли следы обуви и следы пальцев рук злоумышленника на руле и дверной ручке.

В результате розыска угонщика удалось найти и задержать. Им оказался ранее имевший проблемы с законом 21-летний тамбовчанин. Задержанного доставили в отдел полиции, где он сознался в угоне.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU