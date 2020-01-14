2020-01-14T12:53:54+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» лишился еще одного игрока

Из команды ушел полузащитник Владислав Кулик
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Владислав Кулик играл за тамбовчан около полугодаВладислав Кулик играл за тамбовчан около полугода
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ФК «Тамбов» лишился еще одного игрока. Пресс-служба ФК «Тамбов» сообщает, что, по обоюдному соглашению сторон, расторгнуты отношения с полузащитником Владиславом Куликом.

- Кулик подписал контракт с нашей командой летом 2019-го года, - рассказали в пресс-службе ФК «Тамбов». - В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сыграл за команду пять матчей. Результативными действиями не отметился.

Ранее клуб покинули еще четыре игрока: полузащитники Мухаммед Усман и Бенито, защитник Максим Осипенко, а также нападающий Хызыр Аппаев. Единственным пока новобранцем ФК «Тамбов» стал 25-летний нападающий Артем Федчук. Футболист перешел в нашу команду из курского «Авангарда». Контракт с ним рассчитан на два с половиной года.

Фото ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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