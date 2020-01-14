На Тамбовщине выросло число больных ОРВИ

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:31:42+03:00

Их стало больше почти на 500 человек

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В Тамбовской области за неделю с 6 по 12 января число заболевших ОРВИ увеличилось на 23%. Всего отмечается 2 661 случай острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 25,6 на 10 тыс. населения, что на 40,7% ниже порогового уровня. По сравнению с прошлой неделей количество больных выросло на 498 человек.

Больше всего заболевших среди детей – 67,6%. Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, зафиксированы в г. Тамбове (58,7 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (40,3 на 10 тыс. населения), г. Уварово (34,1 на 10 тыс. населения), Бондарском районе (38,8 на 10 тыс. населения), Инжавенском районе (28,3 на 10 тыс. населения), Уваровском районе (26,4 на 10 тыс. населения). На долю жителей областного центра пришлось 64,9% всех обращений в медицинские организации.

Кроме того, с начала эпидемиологического сезона на Тамбовщине зарегистрировано 18 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что у людей отсутствовали прививки.

- За истекшую неделю с диагностической целью обследовано 55 больных ОРВИ, в 4-х случаях установлен вирус гриппа типа В. Групповой заболеваемости ОРВИ не зарегистрировано, - сообщают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU