2020-01-14T11:52:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области работнице магазина грозит штраф за продажу алкоголя подростку

Женщина не спросила паспорт у несовершеннолетнего покупателя
Ксения АЛЕШИНА
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В одном из продуктовых магазинов села Березовка Уваровского района участковыми уполномоченными во время рейда выявлен факт продажи подростку спиртных напитков.

Продавец не потребовала у молодого человека предъявить паспорт и спокойно продала ему алкоголь. На допросе она признала свою вину. Теперь женщине грозит штраф.

- Согласно статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе» розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица, - сообщает УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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