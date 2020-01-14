В Тамбове 13 улиц останутся без электричества
Речь идет о севере города
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В микрорайоне «Радужный» на севере Тамбова 15 января отключат свет. Это связано с проведением плановых профилактических работ на электрических сетях. Электроэнергии не будет с 9:00 до 14:00.
Как сообщает информационное управление Тамбова, под отключение попадут 13 улиц: Ягодная; Западная; Терновая; Бабарыкина; Дроздовая; Цветочная; Селезневская; Соловьиная; Ясная; Хвойная; Васильковая; Верстовского; Дроздовая.
ИСТОЧНИК KP.RU