В Тамбове 13 улиц останутся без электричества

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:21:34+03:00

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В микрорайоне «Радужный» на севере Тамбова 15 января отключат свет. Это связано с проведением плановых профилактических работ на электрических сетях. Электроэнергии не будет с 9:00 до 14:00.

Как сообщает информационное управление Тамбова, под отключение попадут 13 улиц: Ягодная; Западная; Терновая; Бабарыкина; Дроздовая; Цветочная; Селезневская; Соловьиная; Ясная; Хвойная; Васильковая; Верстовского; Дроздовая.

ИСТОЧНИК KP.RU