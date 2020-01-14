2020-01-14T12:21:34+03:00
Общество

В Тамбове 13 улиц останутся без электричества

Речь идет о севере города
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В микрорайоне «Радужный» на севере Тамбова 15 января отключат свет. Это связано с проведением плановых профилактических работ на электрических сетях. Электроэнергии не будет с 9:00 до 14:00.

Как сообщает информационное управление Тамбова, под отключение попадут 13 улиц: Ягодная; Западная; Терновая; Бабарыкина; Дроздовая; Цветочная; Селезневская; Соловьиная; Ясная; Хвойная; Васильковая; Верстовского; Дроздовая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове по вине подрядчика затопило квартиры
Тамбовская облбольница закупает аппарат для обследования артерий почти за 60 миллионов рублей
В Тамбове полицейские задержали угонщика «Лады Гранты»
В тамбовскую колонию пытались доставить краску для татуировок, иглы для их нанесения и зажигалки
На Тамбовщине выросло число больных ОРВИ
ФК «Тамбов» лишился еще одного игрока
В Тамбове 13 улиц останутся без электричества
В Тамбовской области работнице магазина грозит штраф за продажу алкоголя подростку
Портреты жителей Моршанска конца XVIII – начала XX веков выставят в Воронеже
Мичуринец украл из супермаркета 11 коробок с конфетами
Тамбовчане могут получить 60 тысяч рублей за создание лучшего талисмана Всероссийской переписи населения
Тамбовчанин, терроризировавший женщин в селе Стрельцы, отправится под суд