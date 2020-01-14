2020-01-14T10:51:29+03:00
Происшествия

Мичуринец украл из супермаркета 11 коробок с конфетами

Полицейские вычислили и задержали любителя сладкого
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мичуринске в супермаркете на Привокзальной площади произошла кража кондитерских изделий на сумму 3 600 рублей. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен вор.

Выяснилось, что неизвестный молодой человек, не привлекая к себе внимание, спрятал под куртку 11 коробок с конфетами, после чего незаметно вышел прямо через кассы.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий задержали 20-летнего жителя Мичуринского района, который ранее уже имел проблемы с законом. Украденные конфеты он успел продать по дешевке, а вырученные за них деньги потратил.

- Молодому человеку придется возместить материальный ущерб из своего кармана. По данному факту ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове по вине подрядчика затопило квартиры
Тамбовская облбольница закупает аппарат для обследования артерий почти за 60 миллионов рублей
В Тамбове полицейские задержали угонщика «Лады Гранты»
В тамбовскую колонию пытались доставить краску для татуировок, иглы для их нанесения и зажигалки
На Тамбовщине выросло число больных ОРВИ
ФК «Тамбов» лишился еще одного игрока
В Тамбове 13 улиц останутся без электричества
В Тамбовской области работнице магазина грозит штраф за продажу алкоголя подростку
Портреты жителей Моршанска конца XVIII – начала XX веков выставят в Воронеже
Мичуринец украл из супермаркета 11 коробок с конфетами
Тамбовчане могут получить 60 тысяч рублей за создание лучшего талисмана Всероссийской переписи населения
Тамбовчанин, терроризировавший женщин в селе Стрельцы, отправится под суд