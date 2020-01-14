Мичуринец украл из супермаркета 11 коробок с конфетами
В Мичуринске в супермаркете на Привокзальной площади произошла кража кондитерских изделий на сумму 3 600 рублей. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен вор.
Выяснилось, что неизвестный молодой человек, не привлекая к себе внимание, спрятал под куртку 11 коробок с конфетами, после чего незаметно вышел прямо через кассы.
Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий задержали 20-летнего жителя Мичуринского района, который ранее уже имел проблемы с законом. Украденные конфеты он успел продать по дешевке, а вырученные за них деньги потратил.
- Молодому человеку придется возместить материальный ущерб из своего кармана. По данному факту ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU