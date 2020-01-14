Тамбовчанин, терроризировавший женщин в селе Стрельцы, отправится под суд

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:49:14+03:00

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Полицейские регионального УМВД завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего тамбовчанина, который терроризировал женщин в селе Стрельцы. По данным полицейских, 25 июля прошлого года мужчина случайно оказался в этом себе на конечной остановке автобуса. Выйдя из него, тамбовчанин отправился в посадки и вышел к памятнику погибшим солдатам времен Великой Отечественной войны, где он решил справить нужду. Проходящая мимо 37-летняя местная жительница сделала мужчине замечание. В ответ на это мужчина погнался за ней, схватил с земли палку и ударил ей женщину по голове.

Упавшей на землю незнакомке, он пообещал вернуться и добить ее. Испугавшись за свою жизнь, женщина с разбитой головой смогла подняться, дозвониться супругу, который сразу приехал на помощь жене, а также вызвал скорую помощь и полицию. Раненую доставили в больницу. Полицейские начали розыск напавшего на нее преступника.

Спустя три дня после этого мужчина вновь оказался в селе Стрельцы. На остановке в районе распределительного центра «Ашан» 24-летняя девушка, спешащая на работу, обратила внимание, что с остановки ее преследует какой-то мужчина. Почти бегом она смогла добраться до охраняемой территории предприятия, где подозрительного мужчину задержали сотрудники охранного предприятия. Потом его передали полицейским.

Выяснилось, что преследователь молодой девушки и напавший на 37-летнюю женщину – одно и то же лицо. Отпечатки мужчины совпали со следами, оставленными на месте первого преступления. В этом преступлении он в итоге сознался.

- В следственном отделе ОМВД России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Полицейские нашли и опросили свидетелей, собрали улики и доказательства совершения преступления. В ходе расследования выяснилось, что мужчина перебивается случайными заработками, часто злоупотребляет спиртными напитками. В дни нападения на женщин в селе Стрельцы подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Зачем он преследовал женщин он не смог пояснить.

В конце декабря уголовное дело с обвинительным заключением оно передано в суд Тамбовского района для принятия окончательного решения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU