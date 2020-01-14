2020-01-14T11:21:49+03:00
Звезды

Портреты жителей Моршанска конца XVIII – начала XX веков выставят в Воронеже

Экспозицию можно будет увидеть в музее имени И.Н. Крамского
Ксения АЛЕШИНА
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Работа из собрания коллекции народного бытового портрета Моршанского историко-художественного музеяРабота из собрания коллекции народного бытового портрета Моршанского историко-художественного музея
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В соседний регион отправятся собрание коллекции народного бытового портрета Моршанского историко-художественного музея. Так, 23 января, в воронежском музее в музее имени И.Н. Крамского откроется выставка «Моршанская старина», приуроченная к 240-летию купеческого города Моршанска.

На выставке будут представлены около 40 портретов жителей Моршанска конца XVIII – начала XX веков, как из крестьянской, так из купеческо-мещанской среды. Воронежцы увидят работы, выполненные в технике масляной живописи по холсту и жести, а также тушью на картоне.

- Особенностью демонстрации портретов являются представленные к ним оригинальные легенды, записанные основателем Моршанского историко-художественного музея Петром Ивановым, чья коллекция была образована в 20-30-е годы двадцатого века, - сообщили в пресс-службе администрации Моршанска.

Фото: пресс-служба администрации города Моршанска

ИСТОЧНИК KP.RU

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