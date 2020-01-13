Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Тамбовской сетевой компании, которая занимается вывозом мусора

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:15:18+03:00

Регоператора подозревают в организации торгов на вывоз мусора, которые заведомо не могут состояться, а значит, компания возьмет эту работу на себя и установит устраивающую ее цену за услугу

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила в отношении АО «Тамбовская сетевая компания» дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Напомним, ТСК является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В этом качестве она начала свою деятельность с 1 января 2018 года.

По закону, цены на транспортировку мусора для регионального оператора должны формироваться по результатам торгов, которые проводятся в виде аукциона в электронной форме. По данным ФАС России, в июне 2019 года АО «ТСК» разместило на сайте Единой электронной площадки извещение и аукционную документацию по трем лотам, в которых имеются признаки ограничения количества потенциальных участников. Так, в закупке не учтены логистические факторы, а также экономические и технические особенности деятельности лиц, осуществляющих транспортирование твердых коммунальных отходов, а также отсутствуют лоты, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

По мнению антимонопольщиков, эти факты могут свидетельствовать о том, что АО «ТСК» намерено сформировало конкурсную документацию таким образом (включив в нее невыгодные для потенциальных транспортировщиков условия), чтобы торги были признаны несостоявшимися. Это может означать, что АО «ТСК» так организовало аукцион, чтобы в последующем транспортировать ТКО самостоятельно или с привлечением иных субъектов, но по той цене и на тех условиях, которые выгодны региональному оператору.

- Учитывая, что аукцион по отбору операторов, осуществляющих транспортирование ТКО, предполагает заключение договора с участником, предложившим наименьшую цену, нарушения при проведении таких аукционов приводят не только к ограничению конкуренции, но и к удорожанию цены на вывоз мусора для конечного потребителя, что недопустимо, - сказал заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Фото АО "ТСК"

ИСТОЧНИК KP.RU