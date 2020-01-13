Тамбовчанина приговорили к 13 годам колонии за убийство и незаконный оборот наркотиков

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:04:24+03:00

Мужчина освободился из колонии только два месяца назад до преступления, но на путь исправления не встал

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В Ржаксинском районе 34-летний ранее судимый местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 «Убийство» и ст. 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотических средств».

Как установлено следствием и судом, ночью, 15 июля прошлого года, осужденный нанес множественные ножевые ранения в грудь, живот и шею своему 55-летнему знакомому, с которым выпивал у него дома. Затем мужчина скрылся с места преступления.

Причиной возникшей между собутыльниками ссоры, обернувшейся трагедией, стал конфликт отца осужденного и потерпевшего, который угрожал поджечь его жилище.

За два месяца до произошедшего осужденный условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой.

- Кроме этого, мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU