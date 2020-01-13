В тамбовском техническом университете выберут самую красивую студентку

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:02:38+03:00

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В Тамбовском государственном техническом университете состоялся первый кастинг конкурса красоты, грации и творчества «Мисс ТГТУ». Отбор участниц продолжится в конце января. За титул главной красавицы вуза будут бороться студентки всех институтов ТГТУ, а также Многопрофильного и Технического колледжей и Политехнического лицея ТГТУ.

В стенах университета конкурс проведут уже в четвертый раз. Впервые он прошел в 2017 году. Его организаторами являются Театр мод ТГТУ «Эклектика» под руководством известного дизайнера Анастасии Глушковой и Студенческий клуб вуза.

Прошедших кастинг студенток ждут репетиции, мастер-классы и фотосессии. При выборе победительницы в финале жюри обратит внимание на сценическую культуру конкурсанток, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грацию, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности и артистическое мастерство.

- Финал состоится 19 марта и будет представлять собой театрализованное представление. Участниц ждут несколько конкурсных заданий: дефиле, видео-презентация об их студенческой жизни, дефиле в дизайнерском наряде, дефиле в купальнике и интервью. По итогам всех конкурсов победительнице будет присвоен титул Мисс ТГТУ-2020, также будут определены две вице-мисс и победительницы в различных номинациях. Партнером конкурса выступает модельное агентство «M-Star», как и в предыдущие годы, победительница университетского конкурса получит путёвку в финал конкурса «Мисс Тамбовская область», - сообщает пресс-служба ТГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU