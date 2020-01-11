2020-01-11T15:34:03+03:00
Спорт

В ФК «Тамбов» вернулся тренер Калью Корстин

Он будет отвечать за физподготовку футболистов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Калью КорстинКалью Корстин
Изменить размер текста:

Хорошо известный тамбовским болельщикам Калью Корстин возвращается в «Тамбов». Калью Дональдович ранее уже работал в нашей команде с февраля по июль 2017-го года.

- В нынешнем штабе Сергея Первушина специалист будет отвечать за физическую подготовку футболистов, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов». - Помогать ему будет Алексей Горшков.

64-летний Калью Дональдович Корстин – известный российский специалист по общефизической подготовке. Основную часть своей карьеры провел в ведущих баскетбольных клубах страны, таких как «Динамо», ЦСКА, питерский «Спартак» и «Нижний Новгород».

Также Корстин работал с различными национальными сборными России. В частности он принимал участие в подготовке наших команд к Евробаскету 2007-го года и Олимпийским играм 2008 и 2012-х годов.

Весной 2014-го года Корстин присоединился к тренерском штабу нижегородской «Волги», а летом того же года получил почетное звание заслуженного тренера России.

Фото ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФК «Тамбов» вернулся тренер Калью Корстин
На Тамбовщине появятся центры правовой грамотности
На севре Тамбова отключат свет
В Котовске после ремонта открыли детскую поликлинику
Тамбовские колледжи получат оборудование на 35 миллионов рублей
В Тамбовской области на кадастровый учет поставлены 86,3% памятников истории
Животных и птиц в тамбовских заказниках стало больше на 10%
В Тамбов приедут лучшие кукольные театры страны и мира
В Тамбовской области наполовину снизилось число больных ОРВИ
ФК «Тамбов» проведет свой первый контрольный матч в новом году против белгородского «Салюта»
Тамбовчанин грозился заколоть жену вилами
В Тамбове зальют пять ледовых катков
Школьники из Тамбовской области смогут получить гранты в размере 125 тысяч рублей
В выручках тамбовских магазинов нашли поддельные пятитысячные купюры
Тамбовчане заплатят 51 млн рублей за ремонт коммунальных сетей
Мичуринец до смерти избил собутыльника накануне Нового года
Тамбов примет крупный турнир по боксу
В Тамбове квартирантка украла золото у хозяйки дома
Тамбовский онкодиспансер обзавелся оборудованием за 244,6 млн рублей
В Моршанске росгвардейцы поймали магазинного вора
Тамбовщина примет участие в международном фестивале памяти Валерия Халилова
На Тамбовщине легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: пострадали двое молодых людей
Житель Тамбовщины лишился из-за мошенника более 50 тысяч рублей