В ФК «Тамбов» вернулся тренер Калью Корстин

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:34:03+03:00

Он будет отвечать за физподготовку футболистов

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Хорошо известный тамбовским болельщикам Калью Корстин возвращается в «Тамбов». Калью Дональдович ранее уже работал в нашей команде с февраля по июль 2017-го года.

- В нынешнем штабе Сергея Первушина специалист будет отвечать за физическую подготовку футболистов, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов». - Помогать ему будет Алексей Горшков.

64-летний Калью Дональдович Корстин – известный российский специалист по общефизической подготовке. Основную часть своей карьеры провел в ведущих баскетбольных клубах страны, таких как «Динамо», ЦСКА, питерский «Спартак» и «Нижний Новгород».

Также Корстин работал с различными национальными сборными России. В частности он принимал участие в подготовке наших команд к Евробаскету 2007-го года и Олимпийским играм 2008 и 2012-х годов.

Весной 2014-го года Корстин присоединился к тренерском штабу нижегородской «Волги», а летом того же года получил почетное звание заслуженного тренера России.

Фото ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU