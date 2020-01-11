В ФК «Тамбов» вернулся тренер Калью Корстин
Хорошо известный тамбовским болельщикам Калью Корстин возвращается в «Тамбов». Калью Дональдович ранее уже работал в нашей команде с февраля по июль 2017-го года.
- В нынешнем штабе Сергея Первушина специалист будет отвечать за физическую подготовку футболистов, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов». - Помогать ему будет Алексей Горшков.
64-летний Калью Дональдович Корстин – известный российский специалист по общефизической подготовке. Основную часть своей карьеры провел в ведущих баскетбольных клубах страны, таких как «Динамо», ЦСКА, питерский «Спартак» и «Нижний Новгород».
Также Корстин работал с различными национальными сборными России. В частности он принимал участие в подготовке наших команд к Евробаскету 2007-го года и Олимпийским играм 2008 и 2012-х годов.
Весной 2014-го года Корстин присоединился к тренерском штабу нижегородской «Волги», а летом того же года получил почетное звание заслуженного тренера России.
Фото ФК "Тамбов"
ИСТОЧНИК KP.RU