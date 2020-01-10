В Тамбове зальют пять ледовых катков

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:07:21+03:00

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Погода в Тамбове к середине января позволила взяться за обустройство бесплатных ледовых катков. Эту работу выполняют специалисты муниципального учреждения «Спецтехуниверсал». Сейчас идет подготовка к массовому катанию в зоне отдыха на правом берегу канала реки Цны. Каток здесь появится впервые. Прийти туда покататься можно будет уже 11 января. С 13 января начнет работать каток в районе ледового дворца спорта «Кристалл», а 14 и 15 января в парке Победы и сквере «Сенько» соответственно.

- Впервые в этом году будет залит ледовой каток и в Олимпийском парке, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Начало его работы запланировано на 12 января. Все работы обещают выполнить в срок, если, конечно, не подведет погода.

ИСТОЧНИК KP.RU