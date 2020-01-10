Тамбовчанин грозился заколоть жену вилами

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:31:59+03:00

А еще мужчина избил свою сестру

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В поселке Мордово дежурный патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение об угрозе убийством в доме на улице Мира. Росгвардейцы задержали на месте происшествия пьяного 68-летнего мужчину, который хотел расправиться со своими родственниками.

Выяснилось, что пенсионер поссорился со своей 66-летней сестрой и накинулся на нее с кулаками. Затем он схватил в руки вилы и стал угрожать супруге убийством.

- Задержанный дебошир доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в в региональном управлении вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU