2020-01-10T11:01:45+03:00
Происшествия

На Тамбовщине легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: пострадали двое молодых людей

В больнице оказались водитель и 19-летняя пассажирка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель не справился с управлением автомобилемВодитель не справился с управлением автомобилемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбовской области легковое авто вылетело с трассы и перевернулось. Авария произошла 9 января в 16 часов 15 минут на 479 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Знаменского района. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» потерял управление, после чего его машина съехала в кювет и опрокинулась.

- В результате аварии в больнице оказались водитель и 19-летняя пассажирка легкового автомобиля, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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