Тамбовчан бесплатно научат рисовать с натуры

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:12:06+03:00

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Работники библиотеки имени А.С. Пушкина приглашают на бесплатные уроки тамбовчан, желающих научиться рисовать с натуры. Ближайшее занятие состоится в воскресенье, 12 января, в 13:00 на четвертом этаже.

- Не забудьте взять с собой то, чем обычно рисуете (или хотите научиться) — карандаши или пастель, тушь, краски, бумагу, - сообщили работники библиотеки в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU