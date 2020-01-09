В Тамбовской области перед судом предстанет разнорабочий фермы, убивший коллегу из-за бутылки водки

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:41:28+03:00

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В Моршанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Трагедия произошла вечером, 29 октября, прошлого года. По версии следствия, во время ссоры между двумя разнорабочими на ферме один из них ударил другого по голове топорищем. От полученного ранения 47-летний мужчина скончался на месте. Причиной конфликта стала бутылка водки, купленная обвиняемым и выпитая потерпевшим без его разрешения.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU