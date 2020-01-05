Пять тысяч тамбовчан к врачам доставили «Мобильные бригады»

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:26:51+03:00

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В 2019 году услугами «Мобильных бригад» воспользовались более 5 тысяч жителей сельских территорий Тамбовской области. Напомним, проект начал реализовываться с августа прошлого года. Его главная цель - оказание помощи в доставке до медицинских учреждений жителей региона старше 65 лет.

Деятельность «Мобильных бригад» ведется в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На приобретении специально оборудованных для маломобильных граждан 23 микроавтобусов было затрачено более 40 миллионов рублей средств из федерального бюджета. «Мобильные бригады» базируются в каждом районе, а выезды в больницы осуществляются на регулярной основе. Медучреждения формируют списки пенсионеров, приглашенных на профосмотр, для каждого рейса. Микроавтобус забирает каждого пассажира прямо от его дома.

- Согласно статистике, в селах региона проживает свыше 400 тысяч граждан, из них более 70 тысяч - люди старше 65 лет, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Планируется, что к 2024 году не менее 54,4 тысячи пожилых тамбовчан будут охвачены услугами «мобильных бригад».

ИСТОЧНИК KP.RU