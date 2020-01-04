В Тамбове вдвое сократили список общественных территорий, которые выставят на голосование горожан

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:50:16+03:00

Сколько скверов отремонтируют в 2021 году, если голосовать придется всего за три, непонятно

Изменить размер текста: A A

В Тамбове вдвое сократилось количество общественных территорий, которые в феврале этого года вынесут на рейтинговое голосование. Изначально планировалось, что в бюллетене их будет шесть: территория у детского сада «Подсолнух», бульвар Энтузиастов в границах улиц Рылеева и Социалистическая, сквер по адресу ул. Гастелло, 32а, сквер на ул. З. Космодемьянской (в границах улиц О. Кошевого, Рязанской и проезда Нового), сквер «Рассвет» (Красноармейская пл., 5) и общественная зона, прилегающая к дому 197в по ул. Мичуринской.

Такой список определили на заседании общественной комиссии, которое состоялось в ноябре прошлого года в мэрии.

- Перечисленные территории будут включены в бюллетень для голосования, которое пройдет в Тамбове в 2020 году, - сообщала тогда городская администрация.

При этом количество зеленых зон, которые в итоге точно будут благоустроены, не называлось. Все будет зависеть от количества выделенных на это средств.

Сейчас, как следует из постановления мэрии, в бюллетень для голосования внесут всего три территории: сквер на улице Гастелло, 32А, территория у детского сада «Подсолнух» и территория, расположенная по бульвару Энтузиастов (в границах улиц Рылеева и Социалистической). Сколько из них отремонтируют в 2021 году, в документе не уточняется.

Напомним, в апреле 2019 года тамбовчанам предложили для голосования семь общественных территорий, из которых они выбрали три. Именно на них в 2020 году проведут благоустройство. «Выиграли» тогда сквер, расположенный по бульвару Энтузиастов (в границах улиц К.Маркса и Социалистической), сквер, расположенный по улице Набережная,32/2 и сквер за домом 100А по улице Рылеева.

Городским постановлением установлены и сроки проведения очередного рейтингового голосования. Оно пройдет с 10 по 14 февраля 2020 года в школах, вузах, детских садах и супермаркетах. Всего в список вошли почти 100 учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU