Тамбовчанин похитил из «Красного и Белого» ящик алкоголя
2 января в 21 час 30 минут в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову из магазина «Красное и Белое», расположенного на улице Северо-Западной, поступило сообщение о грабеже. Как рассказали сотрудники торговой точки, посетитель магазина внезапно, прямо на глазах у продавца, схватил стоявший на прилавке ящик с алкоголем и убежал. На поиски грабителя были ориентированы все наружные службы полиции, вскоре подходящего под описание преступника мужчину задержали недалеко от торговой точки.
- 31-летний тамбовчанин свою вину признал, похищенное у него изъяли, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU