2020-01-03T13:53:55+03:00
Происшествия

Тамбовчанин похитил из «Красного и Белого» ящик алкоголя

31-летнего мужчину задержали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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2 января в 21 час 30 минут в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову из магазина «Красное и Белое», расположенного на улице Северо-Западной, поступило сообщение о грабеже. Как рассказали сотрудники торговой точки, посетитель магазина внезапно, прямо на глазах у продавца, схватил стоявший на прилавке ящик с алкоголем и убежал. На поиски грабителя были ориентированы все наружные службы полиции, вскоре подходящего под описание преступника мужчину задержали недалеко от торговой точки.

- 31-летний тамбовчанин свою вину признал, похищенное у него изъяли, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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