В тамбовском перинатальном центре открылась молельная комната
В Перинатальном центре имени преподобной Марфы Тамбовской открылась молельная комната. Так что тамбовчанки, ожидающие появление ребенка, теперь смогут помолиться за здоровье своего будущего малыша.
- 31 декабря митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков епархии совершил освящение молельной комнаты в здании Перинатального центра имени преподобной Марфы Тамбовской ГБУЗ «ТОДКБ», - сообщает пресс-служба Тамбовской епархии.
В богослужении принимали участие главный врач лечебного учреждения В.Г. Виницкий, медицинские работники и пациенты.
ИСТОЧНИК KP.RU