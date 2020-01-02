В тамбовском перинатальном центре открылась молельная комната

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:28:15+03:00

Она была освящена митрополитом Феодосием

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В Перинатальном центре имени преподобной Марфы Тамбовской открылась молельная комната. Так что тамбовчанки, ожидающие появление ребенка, теперь смогут помолиться за здоровье своего будущего малыша.

- 31 декабря митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков епархии совершил освящение молельной комнаты в здании Перинатального центра имени преподобной Марфы Тамбовской ГБУЗ «ТОДКБ», - сообщает пресс-служба Тамбовской епархии.

В богослужении принимали участие главный врач лечебного учреждения В.Г. Виницкий, медицинские работники и пациенты.

ИСТОЧНИК KP.RU