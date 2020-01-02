В Мичуринске автоледи с небольшим стажем вождения устроила ДТП и улетела в кювет

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:17:11+03:00

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Авария произошла 1 января в половину второго ночи в городе Мичуринске на улице Основной питомник дом №1. 27-летняя автоледи с небольшим стажем вождения, управляя иномаркой «Chanhan Benni», столкнулась с «Ладой Приорой», которая двигалась навстречу. За рулем отесевтенной легковушки находилась 25-летняя девушка.

После столкновения автомобиль «Chanhan Benni» в неконтролируемом движении выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в кювет. Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель автомобиля «Chanhan Benni» получила ранения и была доставлена в травматологическое отделение ТОГБУЗ МПБ им. С.С. Брюхоненко, где после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU