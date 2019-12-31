Тамбов ждет снегопад и метель
Уборка города будет вестись без выходных
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В областном центре накануне наступления нового года пошел снег. В Тамбове заранее подготовились к осадкам, которые выпали в ночь на 31 декабря: работники «Спецдорсервиса» обрабатывали дороги специальным составом тротуары и убирали снег. К наведению порядка в городе привлекли 52 единицы спецтехники, израсходовали более 330 тонн реагента.
- По прогнозам синоптиков метель будет накрывать Тамбов до полуночи с 31-го декабря на 1 января 2020 года, - сообщили в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU