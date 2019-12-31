Тамбов ждет снегопад и метель

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-31T12:32:28+03:00

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В областном центре накануне наступления нового года пошел снег. В Тамбове заранее подготовились к осадкам, которые выпали в ночь на 31 декабря: работники «Спецдорсервиса» обрабатывали дороги специальным составом тротуары и убирали снег. К наведению порядка в городе привлекли 52 единицы спецтехники, израсходовали более 330 тонн реагента.

- По прогнозам синоптиков метель будет накрывать Тамбов до полуночи с 31-го декабря на 1 января 2020 года, - сообщили в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU