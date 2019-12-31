2019-12-31T11:27:03+03:00
Происшествия

В Тамбове «Газель» выкинула с дороги иномарку: авто протаранило забор

В аварии пострадал 62-летний водитель
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После удара легковушка влетела в заборПосле удара легковушка влетела в заборФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получил травмы 62-летний мужчина, произошла 30 декабря в 9 часов 10 минут на улице Бастионной в районе дома №3 «Г» города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «ГАЗ» въехал в двигавшийся впереди него «Daewoo Nexia», за рулем которого находился 62-летнего мужчина.

От удара иномарка выскочила с проезжей части и врезалась в забор.

- В результате аварии водителя автомобиля «Daewoo Nexia» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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