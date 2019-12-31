2019-12-31T17:31:05+03:00
Общество

В Котовске завершили первый этап реконструкции городского парка

Здесь появились новая сцена, фонтан, новые коммуникации и WI-FI
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Проект реконструкции парка рассчитан на три годаПроект реконструкции парка рассчитан на три года
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В Котовске комиссия приняла объекты, возведенные в городском парке на средства, которые муниципалитет получил за победу в конкурсе Минстроя «Малые города и исторические поселения». На первом этапе реконструкции проектировщики и строители занимались верхней частью парка. Здесь проложили новые коммуникации и разделили территорию на разные функциональные зоны. Также в парке провели ландшафтные работы, высадили деревья и кустарники, установили систему искусственного освещения. В ретро-стиле обустроили главный вход в парк. Устройство дорожек и площадок под активные виды отдыха обошлось в 23,9 млн руб.

В парке появился светодинамический напольный фонтан диаметром 15 м стоимостью 13,5 млн рублей. Новая сцена-ракушка обошлась в 7,4 млн рублей, около 5 млн рублей потратили на в том энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.п. За 2,4 млн рублей в парке обеспечили 5 точек доступа в интернет.

Вторая очередь реконструкции городского парка в 2020 году включает работы в нижней части парка: строительство лодочной станции со смотровой площадкой, монтаж конструкций скейт-парка, обустройство спортивных площадок, памп-трека, скалодрома и организацию экотропы. Примерная стоимость работ на втором этапе – 49,6 млн рублей, - сообщили в администрации города Котовска. - В 2021 году планируется строительство детского клуба, прокладка линий электроснабжения в юго-западной части парка, расширение картингдрома, установка малых архитектурных форм. Специалисты оценивают третью очередь в 72 млн руб. Кроме того, в 2021 году планируется осуществить строительство плавательного бассейна стоимостью 140 млн рублей, который включен в областную адресную инвестиционную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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