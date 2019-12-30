2019-12-30T13:11:44+03:00
Происшествия

Двое жителей Котовска обокрали дачу пенсионера

Добычей воров стали металлолом, электроинструменты и приставка от телевизора
Ксения АЛЕШИНА
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На территории садового товарищества в селе Старчики Знаменского района обокрали дачу пенсионера из Тамбова. Выяснилось, что злоумышленники, действуя по сговору, подъехали на отечественном автомобиле и, отжав дверь дачного домика с помощью гвоздодера, в перчатках пытались сложить имущество в заранее подготовленные мешки.

Воры уже успели погрузить металлоизделия, сложили в мешок электроинструменты и телеприставку, но были задержаны с поличным сотрудниками полиции. Злоумышленниками оказались двое жителей Котовска – 35 и 39 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража», материалы расследования переданы в судебную инстанцию. Санкцией статьи максимальное наказание определяется в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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