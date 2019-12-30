В Тамбовском районе закончили ремонт дома, где больше года назад обрушились балконы

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-30T14:15:41+03:00

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В селе Красносвободном Тамбовского района завершились ремонтные работы в доме, где 22 сентября 2018 года обрушились пять балконных секций. Во время ЧП никто не пострадал. Восстановление разрушенных балконов заняло больше года. Сейчас местные власти отчитались об окончании работ.

- Все балконы восстановлены, а также укреплен фасад по периметру всего дома, - сообщили в администрации Тамбовского района. - Работы проводились за счет Фонда капитального ремонта, акт приемки выполненных объемов подписан.

ИСТОЧНИК KP.RU