На Тамбовщине пьяный водитель предложил взятку полицейскому
В Рассказовском районе мужчина пытался подкупить полицейского. Вечером 29 декабря сотрудники ГИБДД дежурили в районе автодороги Никольское-Телешовка. Здесь они остановили пьяного водителя. Для составления протокола 34-летнего мужчину пригласили в служебный автомобиль. В машине мужчина решил дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы тот отпустил его. Об этой попытке полицейский сразу же уведомил свое руководство и коллег. Водителя опросили, купюры у него изъяли.
- По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Водителя могут привлечь к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU