2019-12-30T17:31:26+03:00
Происшествия

На Тамбовщине пьяный водитель предложил взятку полицейскому

Сотрудник ГИБДД от вознаграждения отказался
Магдалина Кочнева
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В Рассказовском районе мужчина пытался подкупить полицейского. Вечером 29 декабря сотрудники ГИБДД дежурили в районе автодороги Никольское-Телешовка. Здесь они остановили пьяного водителя. Для составления протокола 34-летнего мужчину пригласили в служебный автомобиль. В машине мужчина решил дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы тот отпустил его. Об этой попытке полицейский сразу же уведомил свое руководство и коллег. Водителя опросили, купюры у него изъяли.

- По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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