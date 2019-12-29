2019-12-29T23:45:27+03:00
Общество

В Тамбовском районе в 2020 году появится добровольная пожарная команда

На ее работу регион выделил 250 тысяч рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Добровольная пожарная команда будет создана на базе Аграрно-технологического техникума в совхозе Селезневский Тамбовского района в 2020 году. На организацию работы и закупку оборудования НКО получила региональный грант - около 250 тысяч рублей.

Как сообщили в областной администрации, волонтеры, которые войдут в состав пожарной дружины, пройдут обучение по профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, оказанию помощи пострадавшим.

- Одним из условий успешной борьбы с возгораниями является оперативность. От скорости прибытия специалистов к месту пожара зависит не только общий размер убытков, но и жизни людей. Создание пожарной команды позволит сократить время прибытия первых пожарных подразделений не только в совхоз Селезневский, но и в близлежащие сёла Беломестная Криуша и Лысые горы, - рассказали в организации.

Кроме того, добровольцы будут тушить сухую траву в весенне-летний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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