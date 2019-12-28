2019-12-28T18:01:35+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли летнюю кражу велосипеда

Вором оказался 23-летний рассказовец
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Рассказово полицейские раскрыли кражу велосипеда, совершенную летом этого года. В июне в полицию обратилась 38-летняя женщина, сообщив о хищении имущества. Потерпевшая рассказала стражам правопорядка, что обнаружила пропажу своего велосипеда марки «Стингер», который она оставила без присмотра на лестничной площадке.

Двухколесный транспорт не был пристегнут велозамком, поэтому злоумышленнику не составило труда украсть его. Полицейские провели поквартирный обход и опросили всех возможных свидетелей кражи. Как оказалось, во дворе многоэтажки по улице 60 лет Рассказово некоторые жильцы видели подозрительного парня с велосипедом.

- В результате розыска по полученному описанию и оперативной информации был задержан 23-летний житель Рассказово, который ранее уже имел проблемы с законом и был поставлен на оперативный учет в январе 2017 года. Данное лицо доставили в отдел полиции, парень дал признательные показания, сообщив, что продал велосипед неизвестному по дешевке, деньги потратил на себя. Задержанному придется возместить материальный ущерб потерпевшей. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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