2019-12-28T17:30:04+03:00
Общество

В Тамбове трое молодых ученых стали обладателям президентских грантов

Каждому кандидату наук выделят более миллиона рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Трое молодых кандидатов наук ТГТУ вошли в число победителей конкурса на право получение грантов Президента РФ. Артему Обухов, Олег Голубятников и Михаил Темнов получат по 1 миллиону 200 тысяч рублей на свои научные исследования. Средства рассчитаны на два года.

- Получение сразу трех грантов Президента РФ – это хороший показатель для университета. В конкурсе на 400 грантов претендовали 1509 молодых кандидатов наук. Квоты по областям знаний определены таким образом, что конкурс составил в среднем 3,6 заявки на один грант.К рассмотрению принимались работы, отличающиеся значительной научной новизной, свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и техники и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой докторских диссертаций, - сообщает пресс-служба технического вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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