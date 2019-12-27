В подземном и надземном переходах Тамбова появятся операторы
В двух переходах областного центра – «подземке» на ул. Советской и надземном пешеходном переходе на ул. Мичуринской, появятся операторы для эксплуатации установленных здесь подъемных механизмов. Они будут оказывать помощь инвалидам, мамам с колясками и другим маломобильным людям, которые захотят воспользоваться «подъемниками».
Сейчас в переходах уже обустроили специальные павильоны, где будут находиться операторы.
- Сотрудники, которые будут обслуживать подъемные механизмы, сейчас проходят соответствующее обучение в Ростехнадзоре, - рассказали в пресс-службе администрации города. – Предполагается, что на работу они выйдут уже в конце января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU