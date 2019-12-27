В подземном и надземном переходах Тамбова появятся операторы

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-27T10:24:46+03:00

В этом павильоне будет дежурить оператор

Изменить размер текста: A A

В двух переходах областного центра – «подземке» на ул. Советской и надземном пешеходном переходе на ул. Мичуринской, появятся операторы для эксплуатации установленных здесь подъемных механизмов. Они будут оказывать помощь инвалидам, мамам с колясками и другим маломобильным людям, которые захотят воспользоваться «подъемниками».

Сейчас в переходах уже обустроили специальные павильоны, где будут находиться операторы.

- Сотрудники, которые будут обслуживать подъемные механизмы, сейчас проходят соответствующее обучение в Ростехнадзоре, - рассказали в пресс-службе администрации города. – Предполагается, что на работу они выйдут уже в конце января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU