2019-12-27T10:24:46+03:00
Общество

В подземном и надземном переходах Тамбова появятся операторы

Сотрудники будут помогать маломобильным горожанам пользоваться подъемниками
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В этом павильоне будет дежурить операторВ этом павильоне будет дежурить оператор
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В двух переходах областного центра – «подземке» на ул. Советской и надземном пешеходном переходе на ул. Мичуринской, появятся операторы для эксплуатации установленных здесь подъемных механизмов. Они будут оказывать помощь инвалидам, мамам с колясками и другим маломобильным людям, которые захотят воспользоваться «подъемниками».

Сейчас в переходах уже обустроили специальные павильоны, где будут находиться операторы.

- Сотрудники, которые будут обслуживать подъемные механизмы, сейчас проходят соответствующее обучение в Ростехнадзоре, - рассказали в пресс-службе администрации города. – Предполагается, что на работу они выйдут уже в конце января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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