Фотоконкурс «Комсомолки» «Новый год – семейный праздник!»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-25T17:35:25+03:00

С "Комсомолкой" - в Новый год!

За лучшее фото своего праздничного торжества тамбовчане могут получить подарки и призы

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«Комсомольская правда» в Тамбове объявляет новый конкурс, старт которому мы даем в преддверии новогодних праздников – 25 декабря. Ваше торжество прошло сказочно душевно или креативно и необычно? Обязательно поделитесь своими фотографиями с нашими читателями, а они выберут троих победителей, которые получат призы и подарки!

Генеральным спонсором нашего конкурса является ООО «Мучкапский лимонад». Победитель, занявший первое место, получит в подарок незабываемые семейные выходные от спонсора главного приза – санатория «Сосны», распложенного в поселке Горельский Лесхоз Тамбовского района. Информацию о санатории можно получить на сайте http://sosna.biz/.

Обладатели второго и третьего места, также, как и главный победитель, получат наборы сыров от производителя «Калаисские холмы» (сайт: http://www.kalaiss.ru/) и билеты в Тамбовский драматический театр. Условия конкурса здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU