Фотоконкурс «Комсомолки» «Новый год – семейный праздник!»
«Комсомольская правда» в Тамбове объявляет новый конкурс, старт которому мы даем в преддверии новогодних праздников – 25 декабря. Ваше торжество прошло сказочно душевно или креативно и необычно? Обязательно поделитесь своими фотографиями с нашими читателями, а они выберут троих победителей, которые получат призы и подарки!
Генеральным спонсором нашего конкурса является ООО «Мучкапский лимонад». Победитель, занявший первое место, получит в подарок незабываемые семейные выходные от спонсора главного приза – санатория «Сосны», распложенного в поселке Горельский Лесхоз Тамбовского района. Информацию о санатории можно получить на сайте http://sosna.biz/.
Обладатели второго и третьего места, также, как и главный победитель, получат наборы сыров от производителя «Калаисские холмы» (сайт: http://www.kalaiss.ru/) и билеты в Тамбовский драматический театр. Условия конкурса здесь.
Загрузить фото
ИСТОЧНИК KP.RU