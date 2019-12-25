Более 50 тысяч кубометров ила достали со дна реки Лесной Воронеж в Мичуринском районе

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-25T18:18:01+03:00

Свыше 300 метров русла реки Воронеж очистили от ила и растительности Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Мичуринском районе работники тамбовского водного хозяйства очистили от ила, прибрежной и донной растительности более 300 метров русла реки Воронеж у села Гаритово. Со дна было поднято свыше 50 тысяч кубометров ила.

- Увеличена пропускная способность реки. Это будет способствовать значительному снижению опасности возникновения чрезвычайных ситуаций во время половодья. Улучшилось и экологическое состояние водотока, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, на прибрежной территории в месте проведения работ сформировали две пляжные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU