Более 50 тысяч кубометров ила достали со дна реки Лесной Воронеж в Мичуринском районе
В Мичуринском районе работники тамбовского водного хозяйства очистили от ила, прибрежной и донной растительности более 300 метров русла реки Воронеж у села Гаритово. Со дна было поднято свыше 50 тысяч кубометров ила.
- Увеличена пропускная способность реки. Это будет способствовать значительному снижению опасности возникновения чрезвычайных ситуаций во время половодья. Улучшилось и экологическое состояние водотока, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Кроме того, на прибрежной территории в месте проведения работ сформировали две пляжные зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU